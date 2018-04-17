۴۱ قنات در شهرستان خوسف جان می گیرد/مرمت ۳۰ بند خاکی

علی شفپیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۸۰ درصد از جمعیت شهرستان خوسف به کشاورزی و دامداری مشغول هستند.

وی با اشاره به خشکسالی های پیاپی در خراسان جنوبی، اظهار کرد: متاسفانه این خشکسالی ها ضررهای زیادی را به مراتع کشاورزی، قنات ها و روستاییان وارد کرده است.

شفیعی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد استان در گرو کشاورزی است، افزود: در راستای حمایت این قشر، در دو حوزه آبخیزداری، احیا و مرمت قنوات با مشارکت مردم و استفاده از امکانات و ماشین آلات شهرستان پروژه هایی اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه ها از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، افزود: در این راستا ۴۱ قنات و ۳۰ بندخاکی در شهرستان مرمت می شوند.

فرماندار خوسف با بیان اینکه این پروژه ها بعد از شروع عملیات باید ظرف مدت چهار ماه انجام شود، اظهار کرد: امید است این گام ها برای رونق کشاورزی و دامداری موفق باشد.

وی اظهار کرد: شهرستان خوسف در بحث کشاورزی دارای پتانسیل های بسیار خوبی بوده به گونه ای رتبه اول تولید نرگس، رتبه دوم تولید عناب، شیر، خرید تضمینی گندم را داریم.

شفیعی با بیان اینکه تنها مجتمع گلخانه ای استان در محمدیه نیز در این شهرستان قرار دارد، گفت: این گلخانه گرفتار برخی از مشکلات زیرساختی بوده که برای رفع آن ها نیز تلاش می کنیم.