مبارزه با ملخ شکم بادمجانی در۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی اورامانات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، فرهاد شریفی گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰ هکتار از اراضی شهرستانهای پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی بر علیه ملخ شکم بادمجانی سمپاشی شده و این روند ادامه دارد.

وی افزود: ملخ شکم بادمجانی یکی از آفات بومی مناطق اورامانات است که هر ساله در فصل بهار به حالت طغیانی درآمده و می تواند به باغات و مزارع شهرستانهای اورامانات خسارت وارد کند.

این مسئول با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی هر ساله سموم مورد نیاز را به صورت رایگان برای مقابله با ملخ شکم بادمجانی تهیه می کند، خاطرنشان کرد: در سال جدید نیز از ۱۵ فروردین مبارزه با آفت ملخ در شهرستان پاوه آغاز شده است.

شریفی با بیان اینکه مبارزه با ملخ به صورت محلول پاشی و استفاده از طعمه انجام می گیرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود سطح مبارزه با این آفت در شهرستانهای ذکر شده به حدود ۲هزار هکتار برسد.

وی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم به منظور مبارزه با آفت ملخ از قبیل سموم مناسب توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اندیشیده شده است.