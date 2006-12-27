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۶ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۴۷

در جلسه هیئت وزیران صورت گرفت ؛

تصویب اعتبارات بهداشتی و درمانی و زیست محیطی مازندران

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تجهیز بیمارستان 320 تختخوابی بابل در سال 1385 پس از تحویل بیمارستان توسط وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، این وزارتخانه همچنین عملیات اجرایی فاز دوم دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی پس از طی مراحل قانونی در سال 1386 آغاز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش ، احداث خوابگاه دانشجویی ( تیپ 120 نفره) در پردیس دانشگاه بابل ، انجام مطالعه احداث ، بیمارستان فوق تخصصی آموزشی درمانی 320 تختخوابی ساری ، اختصاص مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون ریال به منظور تکمیل بیمارستان سوانح سوختگی و روان پزشکی زارع ( ساری ) و تکمیل و تجهیز دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی استان تا پایان سال 1386، وظایف دیگر این وزارتخانه است.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی همچنین نسبت به شروع به احداث بیمارستان جایگزین در شهرهای امل و چالوس و بیمارستان 10 تختخوابی در کچور و پلور از محل اعتبارهای قانون بودجه سال 1385 کل کشور اقدام و بیمارستان احداث شده توسط خیران جویبار را در سال 1386 تجهیز خواهد کرد.

هیئت وزیران به منظور تامین تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران نیز اعتباراتی را تصویب کرد.

بر اساس تصویب نامه دیگر هیئت وزیران ، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اختصاص مبلغ 7 میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاهی تحقیقاتی زیست محیطی منطقه شمال در استان مازندران در سال 1385 اقدام کرده و اعتبار تمام طرح های پژوهشی ملی استان را پس از تصویب در شورای پژوهشی و تحقیقاتی سازمان مذکور ، تامین خواهد کرد.

این سازمان همچنین پروژه مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را اجرا کرده و 2 میلیارد ریال  نیز از محل احیاء زیستگاه های خسارت دیده برای زیستگاه های خسارت دیده استان مازندران اختصاص می هد.

کد مطلب 427305

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