به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی، درباره وضعیت جوی و ترافیکی منتهی به ساعت ۹ صبح سه شنبه ۲۸ فروردین گفت: شاهد بارش برف در استان های خراسان رضوی(محور درگز-قوچان)، اصفهان(محور های نائین-اصفهان و دلیجان-اصفهان)، خراسان شمالی(محور بجنورد-اسفراین) هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به بارش باران نیز گفت: اکثر محورهای استان های خراسان رضوی،کرمان و اصفهان، مرکزی(محور دلیجان-اصفهان)، هرمزگان(محور های بندرعباس-حاجی آباد و کهورستان-لار)، خراسان جنوبی(محورهای قاین-گناباد،قاین-زیرکوه و قاین-بیرجند) بارش باران گزارش شده است. همچنین وزش باد شدید را در اکثر محورهای استان آذربایجان شرقی و مه گرفتگی دراستان اصفهان(محور دامنه-خوانسار) و استان خراسان رضوی(محور مشهد-ملک آباد) گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی جاده های کشور نیز بیان کرد: ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(محدوده پل فردیس تا گرمدره) گزارش شده است و سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.