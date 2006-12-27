عبداله اسفندیاری، مدیر بخش معناگرای فارابی، درباره شتاب فیلمسازان برای رساندن اثرشان به جشنواره گفت: "این مسئله نشاندهنده اهمیت و جایگاه جشنواره است. سینماگران با اینکه می توانند فیلم را بعد از جشنواره به اتمام برسانند و در موقعیت مناسبی اکران کنند، ترجیح می دهند در جشنواره حضور داشته باشند. فیلمسازان ساخته های جدید خود را در شرایط مقایسه با تولیدات سالانه سینمای ایران قرار می دهند تا سطح کیفی آثارشان سنجیده شود. البته اگر فیلمسازی بخواهد با تعجیل بیهوده فیلمش را قربانی حضور در جشنواره کند، اشتباه کرده است."



وی در مورد دلایل اهمیت جشنواره با توجه به 25 دوره برگزاری آن گفت: "جشنواره به صورت نسبی توانسته در جریان سازی سینمای ایران موثر عمل کند. جشنواره فجر در حقیقت جشن خرمن سینمای ایران است. به عبارت دیگر، کارنامه عرصه فیلمسازی ایران در این جشنواره بررسی و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی می شود. برگزاری جشنواره فجر در بهبود کیفیت تولیدات سینما اثرگذار بوده است."



این مدیر سینمایی کشور در خصوص تغییر رویه پذیرش فیلم در جشنواره فجر با توجه به آثار اکران شده در طول سال گفت: "این سیستم در دیگر جشن مهم سینمایی کشور یعنی جشن خانه سینما به کار گرفته می شود و لزومی به تکرار آن در جشنواره فجر وجود ندارد. البته در جشن خانه سینما گاهی برخلاف این قاعده عمل می شود و فیلم های اکران نشده نیز در رقابت حضور پیدا می کنند. تقسیم بندی های مناسب و تفکیک وظایف باعث ارتقا سطح هر دو جشنواره می شود."