توزیع ۸۲۰ تن تخم مرغ با نرخ تعاونی در اصفهان

علی اکبر نجفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تنظیم بازار تخم مرغ، این اداره کل با هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان و بخش خصوصی نسبت به برنامه‌ریزی توزیع تخم مرغ دولتی با نرخ متعادل در سطح استان اصفهان اقدام کرد.

وی بیان داشت: در راستای برنامه توسعه اقتصادی، اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان در حال حاضر وظیفه تنظیم بازار پروتئین (مهم‌ترین منبع غذایی) کشور را بر عهده دارد.

مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان بیان داشت: در همین مدت در قالب صدور حواله شش هزار تن گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز در سطح استان توزیع شده که شامل ۴۶۹ هزار کیلوگرم گوشت قرمز منجمد وارداتی و ۸۶ هزار کیلوگرم گوشت قرمز منجمد داخلی و پنج هزار تن گوشت مرغ منجمد داخلی بوده است.

وی ادامه داد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تثبیت نرخ گوشت مرغ در بازار با صرف هزینه ۳۰۲ میلیارد ریال اداره کل پشتیبانی استان اصفهان اقدام به خریداری و ذخیره‌سازی چهار هزار و ۵۴۰ تن گوشت مرغ منجمد کرد که پس از خرید و بسته‌بندی و انجماد، ذخیره‌سازی یا توزیع شده است.

نجفی افزود: طی سال ۹۶ با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور در سطح کشور و معدوم‌سازی حجم قابل توجهی از مرغ تخمگذار، بیش از ۸۲۰ تن تخم مرغ با نرخ تعاونی توزیع شد.