گروه بندی مسابقات فوتبال جام دوستی قطر مشخص شد / امیدهای ایران بازهم به مصاف کره جنوبی می روند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ایران با هدف آمادگی برای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک آتن در جام دوستی قطر شرکگت می کند.

این مسابقات از روز یکم بهمن ماه با شرکت هشت تیم از قاره های آسیا، اروپا و آفریقا آغاز می شود و با برگزرای بازی نهایی در روز یازدهم همین ماه پایان می یابد.

تیم فوتبال امید ایران در گروه 2 با تیمهای کره جنوبی، بلاروس و مصرهمگروه و در نخسیتن دیدار خود روز دوم بهمن ماه به مصاف کره جنوبی می رود و به ترتیب در روزهای چهارم و ششم بهمن ماه با بلاروس و مصر دیدار خواهد کرد.

در گروه یک مسابقات جام دوستی قطر نیز تیمهای قطر، ژاپن، آفریقای جنوبی و امارات حضور دارند که رقابتهای آن درروزهای یکم، سوم و پنجم بهمن ماه برگزار خواهد شد.