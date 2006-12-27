به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "ابراهیم خلیل الله" درباره رسالت الهی حضرت ابراهیم (ع) از آغاز تا آخرین ماموریت الهی است. در این فیلم بازیگرانی چون محمد صادقی، بهزاد فراهانی، حسام نواب صفوی و نگین صدق گویا به ایفای نقش پرداختند. این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم های سینمایی شبکه دو که همزمان با عید سعید قربان و عید غدیر برگزار می شود، روی آنتن می رود.

در این جشنواره جدیدترین فیلم های ایرانی و خارجی و همچنین فیلم های برگزیده مردم از هشتم تا بیست و دوم دی ماه به نمایش درمی آید. این فیلم های سینمایی همراه با مسابقه زنده مردمی درباره آثار سینمایی ایرانی و خارجی هر شب بعد از خبر ساعت 22:30 پخش می شود و همان فیلم همراه با مسابقه جدید، فردای آن روز بعد از اذان ظهر از شبکه دو پخش می شود. آثار این جشنواره سینمایی روزهای جمعه ساعت 18 و روزهای سه شنبه ساعت 21 روی آنتن می رود.