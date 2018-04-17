سند کاهش فقر استان قم تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میرشکار در جلسه شامگاه دوشنبه شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار کرد: ۳۵ هزار نفر از جمعیت استان قم از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۵ هزار خانواده قمی به طور مرتب مستمری میگیرند، افزود: میانگین جمعیت مددجویان در کشور حدود هشت درصد کل جمعیت است اما در قم این رقم پایینتر است.
وجود ۱۴ هزار زن سرپرست خانوار
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قم با بیان اینکه ۱۴ هزار خانوار سرپرست زن دارند اضافه کرد: دو هزار و ۲۰۰ یتیم، سه هزار دانش آموز و سه هزار خانواده طلاق در استان قم زیر نظر کمیته امداد هستند.
وی با اشاره به اینکه حمایت کمیته امداد از خانوادهها ابدی نیست، گفت: از آبان ۹۵ تا اسفند ۹۶ هزار و ۷۰۰ خانواده از دایره حمایت کمیته امداد خارج و همان تعداد هم وارد شدند.
میرشکار به نگاه خوب مردم قم به کمیته امداد اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته با وجود مشکلات اقتصادی، حدود ۳۸ میلیارد تومان درآمد داشتیم که در مقایسه با سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشت.
وی با اشاره به اینکه قمیها در امور خیر پیشتاز هستند، افزود: هر فرد قمی ۹ هزار تومان بیشتر از سایر کشور به کمیته امداد کمک میکند.
استفاده از صندوق صدقات الکترونیکی
آنطور که مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم میگوید، سرانه پرداخت به ایتام در کمیته امداد قم ۳۲۰ هزار نفر و بسیار بالاتر از متوسط کشور است.
میرشکار افزود: رویکرد ما به این سمت میرود که صندوقهای صدقه را الکترونیکی داشته باشیم که هزینهها کاهش پیدا کرده و درآمدها افزایش یابد.
وی با اشاره به طراحی مددکاری اسلامی در شهر قم اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت حوزههای علمیه توانستیم این موضوع را در قم به خوبی توسعه دهیم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم افزود: در طرح مددکاری اسلامی فاصله بازدید مددکار از خانواده محروم از یک سال به یک ماه رسیده است. یکی از ثمرههای این کار این بود که ۱۵۰ خانواده آسیب دیده از طلاق را دوبارهترمیم کردیم.
خرید ۲۲۰ مسکن برای مددجویان
وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته ۲۲۰ مسکن برای مددجویان خریداری شد اضافه کرد: برای زنان سرپرست خانوار که جمعیتی چهار هزار تایی دارند یک اداره ویژه دایر کردیم که تمام کارمندان آن خانم هستند.
میرشکار اظهار کرد: صندوق ولایت در مجموعه استان دایر شده که نه سود میدهد و نه سود میگیرد که در سال گذشته ۵ هزار نفر از آن وام قرض الحسنه به ارزش ۱۹ میلیارد تومان دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: در حوزه اشتغال در سال گذشته ۳۳۰ نفر را از طریق کاریابی مشغول به کار کردیم و بستههای تشویقی را به کارفرما دادیم.
به گفته میرشکار، در سال گذشته هزار و ۴۰۰ نفر هم از طریق وام با ارزش ۲۴ میلیارد تومان خودکفا و شاغل شدند که اکثر این مشاغل خانگی است.
وی با اشاره به اینکه سند کاهش فقر باید با مشارکت تمام دستگاهها تدوین و اجرا شود اظهار کرد: اگر در این راستا تلاش کنیم میتوانیم به جایی برسیم که این شهر فقیر نداشته باشد.
ضرورت ایجاد بازارچههای صنایع دستی
روحالله امراللهی، عضو شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت طرح خوبی بود گفت: با این حال هنوز میتوان مواردی را مشاهده کرد که بیماری موجب فقر خانواده شده است که در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی باید به وظیفه خودش عمل کند.
محمد مسگری، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به ایستادن نیروهای کمیته امداد در مناسبتها روی صندلی و گرفتن کیسهای برای جمع کردن کمک در مراسمهای ملی و مذهبی و نماز جمعه اظهار کرد: این روش چندان در شأن کمیته امداد و شهر قم نیست و باید روشهای دیگری جایگزین شود.
محسن محرری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم از شهرداری خواست بازارچههای صنایع دستی را ایجاد کند تا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بتوانند محصولات خود را در آن عرضه کنند.
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