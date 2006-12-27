واحد جدید نظامیان آمریکا در کویت مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با دستور رابرت گیتس و در ماه های ابتدایی سال نوی میلادی یک واحد جدید از نظامیان آمریکایی در کویت مستقر می شود.

بر اساس این دستور قرار است دسته دوم از واحد 82 هوابرد ارتش آمریکا در کویت مستقر شود.

استقرار این نیروها به منظور استحکام بیشتر موقعیت آمریکا در منطقه خلیج فارس صورت می گیرد، اما هدف اصلی آمریکا از استقرار این نیروها در کویت، اعزام آنها به عراق در صورت لزوم است.

این خبر توسط دو تن از کارکنان وزارت دفاع آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود اعلام شده و دلیل آنها برای فاش نشدن نامشان این نکته بود که هنوز دستور گیتس به رسانه ها اعلام نشده و خبر حالت محرمانه دارد.

و این در حالی است که فرماندهان نظامی آمریکا از اعزام این دسته نظامی به کویت اظهار بی اطلاعی کرده اند.

بر اساس این گزارش به احتمال زیاد اعزام این نیروها به کویت در راستای طرح افزایش شمار نظامیان آمریکا در عراق برای یک دوره کوتاه مدت انجام می شود.