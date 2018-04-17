به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح سه شنبه در کارگروه گردشگری لرستان با اشاره به اینکه گزارش های داده شده در جلسه، حاکی از رضایت نسبی از عملکرد دستگاه ها در ایام نوروز است، اظهار داشت: باید اقداماتی که در نوروز صورت گرفته تداوم داشته باشد و بیشتر از گذشته کار کنیم؛ البته باتوجه به امکاناتی که الان در استان وجود دارد باید بهره وری را بالا ببریم.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز همه پای کار آمدند و می توان با همین نگاه و به جای رقابت های منفی کارهای بزرگی در استان انجام داد، این نگاه هم باید در همه دستگاه ها وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر هر کدام از دستگاه های اجرایی وظایف خود را به خوبی انجام ندهند، اقدامات سایر دستگاه ها نیز ابتر می ماند؛ درک این مفهوم در بین مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی الزامی است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ما در استان این است که برخی کارها به دلیل رقابت های غیرسازنده و عدم بهره مندی از کار سیستمی متوقف مانده است، افزود: در استان وارد فاز جدیدی در گردشگری شده ایم، جاذبه ها و استعدادهایی در استان وجود دارد که می توانیم بگوییم لرستان یکی از ظرفیت های مطلوب برای حوزه گردشگری است و مردم باید آمادگی فرهنگی، سرمایه گذاری و ... را برای رونق گردشگری داشته باشند.

خادمی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از رونق حوزه گردشگری به حضور مردم و آمادگی آن ها بستگی دارد، ادامه داد: استقبال خیلی خوبی در ایام نوروز شد؛ رشد قابل توجهی از مسافران و گردشگران و اقامت در لرستان داشتیم که باید متناسب با این تعداد زیرساخت های گردشگری را نیز افزایش دهیم.