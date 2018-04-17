نتیجه امربه معروف ونهی ازمنکر کاهش پرونده های انتظامی و قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان مهدوی سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زرین دشت ضمن تبریک اعیاد رجب گفت: نتیجه امر به معروف و نهی از منکر پایین آمدن پرونده های دستگاه های انتظامی و قضایی است. اگر آمار این پرونده ها پایین نیامده نشانه این است که ما امر به معروف و نهی از منکر نکرده ایم.

وی درباره امر به معروف در ادارات بیان کرد: هر اداره یا سازمان باید منکرات مربوط به خودش را پیگیری و گوشزد نماید. به طور مثال اداره برق باید با مسئله اتلاف انرژی برخورد کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر فارسگفت: بر اساس قانون مردم حق اعتراض به اداره ها و سازمان ها را دارند و می توانند به کارمندان و پرسنل اداره ها متذکر شوند. کارمندان و مسئولین اداره¬ها پشتیبان نظام و نهاد جمهوری اسلامی هستند.

مهدوی خاطر نشان کرد: آنچه که امروزه مردم از آن ناراحت هستند نفاق بین مسئولین است. هیچ چیزی بهتر از وحدت در جامعه کنونی نیست. اگر می خواهیم به فکر آخرت خویش باشیم باید از پیوستن به احزاب و گروه ها خودداری کنیم.

وی تاکید کرد: آمر به معروف و ناهی از منکر باید مثل پزشک عمل کند و به درمان جامعه بپردازد.