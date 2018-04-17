حمایت از کالای داخلی سبب رونق تولید و اشتغال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی صبح سه شنبه در دیدار با اعضای شوراهای اسلامی کار و کانون بازنشستگی استان اظهار کرد: جامعه کارگری و کارفرمایی شرکای اجتماعی دولت هستند.

وی با بیان اینکه همه ما عضو یک خانواده هستیم و جامعه کارگری نباید خود را از مجموعه تامین اجتماعی جدا بداند، بیان کرد: تمام تصمیم گیری ها و تلاش های ما به منظور تامین شرایط بهتر برای جامعه کارگری است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی افزایش دستمزد ۱۹.۵ درصدی را نیز از تصمیمات خوب برای قشر کارگر دانست و گفت: در این موضوع به بحث حداقلی معیشت این افراد توجه شده است.

درویشی تصریح کرد: در تمام تصمیم گیری ها و مباحث مربوط به کار حضور شرکای اجتماعی برای ما حائز اهمیت است.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی با توجه به جامعه هدف گسترده و اقشار مختلفی که به آنها خدمت می دهد جهت رضایتمندی و تحقق تعهداتش نیاز به همدلی وهمکاری بیش از پیش جامعه کارگری، شوراهای اسلامی کار و کانون های بازنشستگی دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: استان ما از این پتانسل در جهت مرتفع کردن خواسته های قشر کارگری نهایت استفاده را برده است.

درویشی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است و وظیفه ما این است که به گونه ای عمل کنیم تا از این تعاملات در بالاترین سطح استفاده شود .

وی همچنین به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری و تأکیدات معظم له به بحث تولید و حمایت از کالای ایرانی اشاره و تصریح کرد: نگاه ما در مجموعه تأمین اجتماعی استان به تولیدات همین استان خواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی افزود: تلاش ما نیز به گونه ای خواهد بود تا این امر محقق شود چرا که معتقد هستیم این امر باعث رونق تولید و اشتغال و حمایت از صنایع و محصولات در استان خواهد شد.

دبیر خانه کارگر استان خراسان جنوبی نیز با تشکر ازتعامل سازنده بین سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های کارگری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در استان گام های خوبی برداشته است.

ام البنین میر آبی گفت: از جمله این اقدامات می توان به تسهیلات و خدمات به بازنشستگان در بخش بیمه ای و راه اندازی بیمارستان حضرت ابوالفضل در بخش درمانی اشاره کرد.

وی معیشت کارگران را مهم دانست و گفت: توجه به معیشت کارگران به حرکت در آوردن چرخه تولید است و کارگر و کارفرما دو بال اشتغال و تولید هستند.