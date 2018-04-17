تسریع در طراحی و اجرای بازارچه های مرزی ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی امروز در نشست با کارشناسان طرح جامع مرز و بازارچه های مرزی چیلات و چنگوله افزود: در تهیه و اجرای طرح جامع بازارچه های مرزی استان به دنبال اجرای کارهای خوب، اختصاصی و فاخر هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون در مرز بین المللی مهران شاهد فعالیت همزمان بازارچه و پایانه هستیم که این فعالیت همزمان گاهاً باعث تداخل در فعالیت های این دو بخش می شود و مخصوصاً این مشکل در ایام اربعین بسیار پررنگ تر از پیش می شود.

کرمی، یکی دیگر از مشکلات مرز مهران را در نظر نگرفتن پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: در طراحی مرز چیلات باید جانمایی دستگاه های امدادی و خدماتی به گونه ای باشد که در مواقع بروز حوادث مسیر دسترسی به آن ممکن باشد.

معاون استانداری ایلام خواستار در نظر داشتن افق بلند مدت ۵۰ ساله در اجرای زیرساخت های این مرزها شد و تاکید کرد: در طراحی پایانه و بازارچه چیلات از تجربیات مرز مهران استفاده و وجهه اقتصادی اربعین در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: کاربری مرز چیلات بازارچه و پایانه است و همزمان با فعالیت های اقتصادی و تردد کالا و خدمات، تردد زوار و مسافر را نیز به همراه خواهد داشت لذا استفاده از تجربه اجرای مرز مهران در این نقطه ضروری است.

کرمی ادامه داد: با توجه به اینکه ایام اربعین گردشی و در فصول مختلف است، طراحی و ارائه امکانات و خدمات در فصول مختلف در نظر گرفته شود.

معاون استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: نگاه ما به بازارچه های مرزی، اقتصادی است و باید جانمایی لازم را برای نمایشگاه توانمندی های استان در این بازارچه ها در نظر گرفته شود.