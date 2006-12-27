معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درگفتگو با خبرنگار"مهر" با اشاره به ایجاد 15 مرکزخدمات فناوری وکسب و کار در شهرک های بزرگ صنعتی درکشور، گفت: طرح 15 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در دست مطالعه قرار دارد.

محمد رضا نوتاش ، به ایجاد 8 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار درشهرک های صنعتی بزرگ در سال جاری اشاره کرد و افزود: ازاین تعداد دو شهرک صنعتی شمس آباد و عباس آباد در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسند.

به گفته وی، از تعداد 8 مرکزفناوری و کسب و کارمورد نظردر سال جاری ، شهرک فناوری مشهد به بهره برداری رسیده و شهرک فناوری تبریز نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: کار مطالعه مابقی شهرک های فناوری در آذربایجان غربی، شیراز، اصفهان و تهران نیر به پایان رسیده است.

وی گفت: ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کاربه عنوان یکی ازمحورهای دیگر برنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران پیگیری خواهد شد.

نوتاش افزود: مراکز خدمات فناوری در ساختمان های 5 تا 6 طبقه با زیربنایی حدود 6 هزار متر مربع ایجاد می شود که طبقه همکف آن به تالاراجتماعات ، مکانی برای مذاکرات تجاری ومحلی برای نمایشگاه محصولات با کیفیت رقابتی و قابل صدور اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: امیدواریم مراکز خدمات فناوری وکسب و کار بتوانند تحول بزرگی را در صنایت مستقر درشهرک های صنعتی به‌وجود آورند، زیرا تابه حال این ارتباط میان صنعت با مراکز علم وتکنولوژی به سهولت برقرارنشده ، اما برنامه این سازمان برقراری ارتباط دانشگاه‌ها، مهندسین مشاور، صاحبان تکنولوژی و فکر نوپاصنعت است.