حذف دغدغه های مرزنشینان با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، جمعی از اعضای فراکسیون مرزنشینان در دیدار با جمال انصاری به بیان دغدغه های مردم مرز نشین و خلاء های موجود در این منطقه که موجب آسیب پذیری و افزایش قاچاق می شود، پرداختند.

انصاری در این دیدار با تاکید بر توجه به دغدغه مردم مرزنشین در برنامه ریزی های تعزیرات، گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با هماهنگی و همکاری کمیسیون های اقتصادی و قضائی مجلس شورای اسلامی در حال انجام است، می تواند بخش زیادی از دغدغه های هموطنان مرزنشین را برطرف کند.

وی با اشاره به لزوم برخورد با قاچاق در سطح کلان مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، افزود: هدف اصلی، پیشگیری از وقوع تخلفات به ویژه قاچاق است و رویکرد تعزیرات، برخورد با قاچاق در سطح کلان است و تا جایی که قانون اجازه دهد، در صدور احکام از آسیب به مردم محروم جلوگیری می کنیم.

وی تصریح کرد: براساس آمارها، ۵۰ درصد از مشمولان عفو مقام معظم رهبری در سال گذشته، زندانیان سازمان تعزیرات بوده اند که این آمار نشان از نگاه همراه با رافت و عطوفت این سازمان در ارتباط با مردم دارد.