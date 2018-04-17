اردوی تیم ملی کبدی بانوان در اقبالیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان برای شرکت در بازی های آسیایی جاکارتای اندونزی به میزبانی اقبالیه برگزارمی شود.

این اردو با شرکت ۲۲ ملی پوش از ۲۹ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت در خانه شهدای شهر اقبالیه برپا می شود.

استان قزوین در این اردو سه نماینده دارد.

دو فوتسالیست قزوینی به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند

محمد طاهری و مرتضی عزتی از قزوین به اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان دعوت شدند.

عزتی از ترکیب تیم مس سونگون ورزقان و طاهری از بانک بیروت از سوی ناظم الشریعه به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال فراخوانده شدند.

اردوی ملی پوشان از روز ۳ اردیبهشت در محل مرکز ملی فوتبال در تهران آغاز می شود.

مربی آبیکی به اردوی آمادگی تیم ملی پارا تیراندازی با کمان دعوت شد

جبرئیل عبادی مربی آبیکی به مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی پارا تیراندازی با کمان دعوت شد.

این اردو از ۲۸ فروردین تا ۸ اردیبهشت در تهران برگزار می شود.

ملی پوشان خود را برای شرکت در بازی های پارا آسیایی جاکارتا آماده می کنند.

بانوی قزوینی به اردوی تیم ملی بسکتبال دعوت شد

مژگان خدادادی از قزوین به اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه دعوت شد.

ملی پوشان برای حضور در کاپ آسیا و تا زمان اعزام دو اردو دارند که مرحله اول از فردا سی فروردین و اردوی نهایی از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال سه در سه زنان ایران هفتم اردیبهشت ماه راهی «شنژن» چین می شود تا در رقابت های کاپ آسیا که از هشتم تا دوازدهم اردیبهشت ماه با حضور ۱۲ تیم برگزار می شود، شرکت کنند.