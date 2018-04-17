فرهنگسرای شریف آباد بااعتبار ۱۰میلیارد ریال به بهره برداری می رسد

علیرضا طاهری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ اظهار داشت: پرداختن به موضوعات فرهنگی از وظایف مدیریت شهری است که به همت مدیریت های قبلی از سال ۹۳ بحث احداث فرهنگسرا در شریف آباد آغاز شده بود که مبلغ ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شهرداری در آن هزینه شده است.

شهردار شریف آباد گفت: سازه فرهنگسرا در چهار طبقه به مساحت ۶۴۰متر مربع با اسکلت بتن احداث گردیده و بی شک محل قرارهای فرهنگی و اجرای رخدادهای بزرگی خواهد شد که نام شریف آباد را بیش از پیش بر سر زبان ها می آورد.

طاهری نسب گفت: در فرهنگسرا آموزش های مختلفی به مردم ارائه می شود که بخشی از آن ها مباحث مربوطه به علم، فن آوری، ریاضیات، علوم قرآنی و آموزش های کمک های اولیه است که در رده های سنی مختلف مشغول طی دوره های مختلف هستیم.

شهردار شریف آباد گفت: با توجه به قرار گرفتن این شهر در محور امام رضا(ع) و مسیر تردد زائران آقا علی ابن موسی الرضا (ع) تمهیدات متناسبی را برای سهولت و تردد آرام زائران فراهم آورده ایم.

وی در ادامه بیان داشت: برای مسافران عبوری و زائران رضوی اقدام به احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی کرده ایم که این امر می تواند در آسایش مسافران کمک شایانی کرده باشد.

این مسئول افزود: لکه گیری معابر شهری انجام شده و آن نقطه های شهر که نیازمند ترمیم و مرمت بوده اند نیز با کوشش همکارانم آماده بهره مندی مردم قرار گرفته است.

طاهری نسب گفت: در راستای تلطیف فضای شهری و نمای بصری در بیشتر مناطق شهر، گلکاری های ویژه ای انجام شده است تا با آرامش حاصل این فعالیت، روح و روان مردم تغییر یافته و از نشاط و شادابی حاصل از گلکاری ها آرامش بیشتری یابند.

وی در ادامه یادآور شد: برای نصب روشنایی سطح شهر مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شد و ۱۸۸ پایه چراغ در سطح شهر نصب شده است.

طاهری نسب گفت: روشنایی سطح شهر در دستور کار است و چراغ های تزئینی خیابان امام خمینی (ره) و بلوار ولایت فقیه و دیگر مناطق اجرایی شدند.

شهردار شریف آباد در ادامه به ساختمان بسیج اشاره کرد و بیان داشت: ساختمانی در ۳ طبقه به وسعت 450 متر مربع توسط شهرداری طی دو سال اخیر ساخته شده و به منظور انجام فعالیت های بسیج در اختیار قرار دارد.

این مسئول افزود: برای احداث بنای موسوم به بسیج مبلغ شش میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری هزینه شده است.

علیرضا طاهری نسب به انجام اصلاحات هندسی معابر و گذرگاه های شهری اشاره کرد و گفت: یکی از نمونه های بارز انجام اصلاحات هندسی، احداث دوربرگردان مقابل بانک ملت بود که با اعتباری به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شد.

وی در این خصوص ادامه داد: در این پروژه ۲۵۰۰ متر مربع زیر سازی انجام گردیده و طول جدول گذاری آن چهارصد و ۵۰ متر است و پانصد تن آسفالت برای آن ریخته شده است که با رعایت استانداردهای ملی وصرفه و صلاح مردم و شهرداری این پروژه به پایان رسیده است.

شایان ذکر است شریف آباد دروازه ورود به استان تهران از شرق است، شهری با وسعت۵۲۷۱ هکتار که ۳۵ کیلومتر با تهران فاصله دارد.