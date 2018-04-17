اتحاد کامیاران صعود خود را به لیگ دسته دو فوتبال کشور قطعی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان کردستان، مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور عصر دوشنبه ۲۷ فروردین ماه برای مشخص شدن تیم نخست و صعود کننده به لیگ دسته دوم پیگیری شد.

تیم اتحاد کامیاران که در یک قدمی صعود به لیگ دسته دوم باشگاه های کشور قرار گرفته بود در بازی نهایی خود با ارائه یک بازی قابل قبول و تماشا پسند در مصاف با دالاهوی کرمانشاه سه بر یک به پیروزی دست یافت.

نماینده استان کردستان با کسب ۳۱ امتیاز به عنوان تیم نخست گروه خود با اقتدار به لیگ دسته دو باشگاه های کشور صعود کرد.

این بازی با حضور جمع عظیمی از هواداران، تماشاگران و فوتبال دوستان کامیارانی در استادیوم آزادی برگزار شد و کیوان مارابی بازیکن تکنیکی اتحاد کامیاران با تشویق های خوب و حمایت هم تیمی های خود توانست هر سه گل این بازی را به ثمر برساند.

سیوان رحیم پور، فرشاد کریمیان، مسلم فریدی، صابر محمدی، بلال وکیلی، پویا احمدی، مصطفی قره قوشلو، مختار آذرآباد، سینا محمدی، امید صمدی، کیوان مارابی، پژمان زین الدینی، علی ابوالفتحی، محمد خادمی، میلاد محمدی، سعید دادگر نیا، فرهاد محمدی، سهند اسدی، پوریا فریدی، فرید محمدی، سینا اسدی، اشکان فاتحی، فرشاد جلیل وند، کاوان رستمی، میلاد روحانی، فرشید عنایتی و میلاد مظفری به عنوان بازیکن در ترکیب تیم اتحاد کامیاران نقش آفرینی کردند.

در این مرحله از مسابقات ۳۰ تیم در سه گروه شمال، مرکز و جنوب به صورت دوره ای در دو مرحله رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

گفتنی است، تیم فوتبال اتحاد کامیاران در گروه مرکز با تیم های امید حسن آباد تهران، شهرداری اردبیل، مقاومت تهران، کیان تهران، شهدای رزکان کرج، آریا مینو خرمدره زنجان، دالاهو کرمانشاه و پردیس خرم آباد همگروه بود.