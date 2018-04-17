نباید یک فرد جناحی برای کل اصناف تصمیم بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن پور در نشست هم اندیشی نقش اصناف و بازاریان در حمایت از کالای ایرانی با بیان اینکه تحقق شعار سال نیاز به هم افزایی و یکپارچگی میان اصناف کشور دارد، گفت: برای تسریع در پیشرفت کشور موانعی وجود دارد که می توان به مواردی همچون عدم باور ظرفیت نیروهای انسانی از سوی مسئولان کشور به خصوص در بخش اصناف که سه میلیون واحد صنفی و ۲۵ میلیون نفر فعال در بخش اصناف داریم، همچنین تنبلی و کم کاری فعالان اقتصادی، اعتماد به نسخه بیگانگان، عدم مبارزه جدی با فساد، اشرافی گری و مواردی از این دست اشاره کرد.

وی ادامه داد: قبیله گری سیاسی و طرفداری جناحی در اصناف مساله ای است که به آن مبتلا هستیم این در حالی است که یک فرد جناحی و سیاسی حق ندارد برای کل اصناف تصمیم بگیرد، در یک دوره ای بخشنامه ای قابل قبول بود اما الان قابل قبول نیست که این به معنی کار سیاسی در اتاق اصناف است.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان افزود: ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی در مجموعه اصناف و بازاریان یک ضرورت است که در بسیج اصناف به دنبال پیاده سازی این گفتمان هستیم به همین منظور ساخت برنامه های فرهنگی و تلویزیونی با موضوع حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار قرار دادیم.

حسن پور با بیان اینکه اخیرا ابلاغیه ای از سوی ستاد مشترک نیروهای مسلح برگزاری هر گونه نمایشگاه صنفی و اقتصادی در مراکز نظامی ممنوع شده است، گفت: اتاق اصناف و بسیج اصناف با همکاری یکدیگر بحث حمایت از استارت آپ ها و فروشگاه های اینترنتی را در دستور کار دارند به همین دلیل یکی از برنامه های بسیج اصناف مدیریت فضای مجازی در بخش فروشگاه های اینترنتی است. گفته می شود در ۱۰ سال آینده ۸۰۰ میلیون شغل در دنیا از بین می رود که این از آثار کسب و کار های اینترنتی است بنابراین بسیج اصناف برای مدیریت این بخش برنامه های مهمی در دستور کار دارد که از جمله آن راه اندازی کارگروه کسب و کارهای اینترنتی در بسیج اصناف است.

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده کارگاه های تولیدی صنف طلا و جواهر را تقریبا به نابودی کشانده است، ادامه داد: پس از محاصره قطر از سوی عربستان تجار کشورمان مشکل کمبود پرواز برای صادرات به این کشور را داشتند که ما در بسیج اصناف از نیروی هوایی سپاه درخواست چند هواپیما را دادیم و آنها با ارائه چند فروند هواپیما پروازهای اختصاصی تجار به قطر را برقرار کردند.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان در پایان تاکید کرد: بسیج اصناف در همه استان ها و شهرستان ها به هیچ عنوان حق دخالت در انتخابات اتاق های اصناف را ندارند.