مسابقات بین المللی قرآن به تقویت سیاست خارجی ایران کمک می کند

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برکات برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم بانوان در حوزه سیاست خارجی کشور، گفت: باید تا جایی که می توانیم چه در ایران و چه در جهان اسلام، توسط منادیان قرآن نسبت به قرآن پژوهی و مهجوریت زدایی از آیات وحی برنامه و تلاش داشته باشیم؛ چراکه بهره گیری از مفاهیم قرآن کریم می تواند موجب تقویت سیاست خارجی ایران و کشورهای اسلامی شود.

وی با بیان این که تکیه بر مفاهیم قرآنی برای کشورهای جهان اسلامی برکات بسیار به همراه دارد، ابراز کرد: برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم که فصل مشترک مسلمانان در جهان است، باعث نزدیکی بیشتر امت اسلام می شود و این نزدیکی، وحدت و اتحاد و انسجام بیشتر مسلمانان را به همراه دارد.

قاسمی تاکید کرد: برکت دیگر برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم برای کشورهای اسلامی دوری مسلمانان از جهانی است که می خواهد اسلام و مسلمین را یکی پس از دیگری همانگونه که در سالیان گذشته شاهد آن بودیم مورد تاخت و تاز قرار دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه بیان کرد: از این رو، تبادل نظر و ایجاد تفاهم بیشتر در سایه این اقدام فرهنگی باعث می شود تا کسانی که قصد دارند پایه های جهان اسلام و مسلمین را در مجموع دنیا متزلزل کنند، مقصود و هدف خودشان نرسند و ناکام بمانند.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در ادامه به مزیت های برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم در حوزه بانوان نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به رشدی که بانوان ایران در حوزه تحصیل و آموزش به خصوص در حوزه های علمیه و مجامع اسلامی داشته اند، بی تردید حضورشان در عرصه فعالیت های قرآنی نیز با توفیقات بسیار همراه است و می تواند بیش از مردان در معرفی اسلام ناب محمدی به جهان کمک می کند.

وی در پایان با ابراز خشنودی از پیشرفت بانوان ایرانی در عرصه های مختلف، خاطرنشان کرد: بسیار خشنودم بانوان ایرانی در حوزه های مختلف علمی به ویژه عرصه های دینی و قرآنی توانسته اند به جایگاه شایسته ای برسند و در این حوزه مثمرثمر باشند.

گفتنی است، دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بانوان از یکم تا چهارم اردیبهشت ماه با حضور نخبگانی از کشورهای مختلف جهان در هتل ارم تهران برگزار می شود.