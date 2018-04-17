اولین جلسه شورای معارف سیما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای معارف سیما با حضور اعضای حقیقی این شورا و مدیران گروه های معارف شبکه های مختلف در سالن جلسات شبکه قرآن و معارف سیما برگزار شد.

در این جلسه که با محوریت ماه مبارک رمضان برگزار شد، عملکرد و نقاط ضعف و قوت برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما در ماه مبارک رمضان سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی پیرامون اهداف برنامه‌سازی در ماه رمضان امسال به همراه مسائل پیش رو مطرح شد.

برنامه سازی متفاوت معارفی باتوجه به اهداف و مخاطب هر شبکه و با هدف ایجاد نشاط و امید در مخاطبان رسانه ملی و جامعه از دیگر موضوعاتی بود که در دستور کار گروههای معارف قرار گرفت.همچنین بر ساخت فیلم های مناسبتی ماه رمضان و بازسازی دعاهای ماه رمضانی با نوای مادحین اهل بیت (ع) تاکید شد.

اختصاص یک شعار واحد بین شبکه‌های سیما برای برنامه‌های ماه مبارک رمضان پیشنهادی بود که مورد استقبال اعضا قرار گرفت و مقرر شد به گروه‌های معارف و برنامه‌سازان ابلاغ شود.

در بخشی از این جلسه نیز بر تولید و پخش برنامه‌های شاد در اعیاد شعبانیه بخصوص نیمه شعبان تاکید شد و مقرر گردید دعای سلامتی حضرت ولی عصر (عج) به طور همزمان در شب و روز نیمه شعبان از شبکه‌های مختلف سیما پخش گردد.