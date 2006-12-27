مجلس به یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم رای مثبت داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بیژن شهبازخانی نماینده ملایر و یکی از طرحان طرح یک فوریتی اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه در دفاع از این طرح اظهار داشت: این مصوبه طراحی که ارائه شده طرحی است که نمایندگان مجلس یک بار به عنوان استفساریه به آن رای دادند و رای قاطعی هم به این استفساریه دادند.

وی افزود: شورای نگهبان دو مرتبه این استفساریه را رد کرده است و علت آن را این گونه اعلام کردند که این موضوع به اصلاح قانون برنامه نیازمند است و استفساریه نیست و ما به ناچار برای آنکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشود و سرنوشت این طرح و استفساریه مبهم تر از این نشود ناچار شدیم طرحی تقدیم مجلس کینم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مصوبات دولت نباید مخالف قوانین جاری باشد افزود: مصوبات دولت باید برای تطبیق با قوانین جاری به مجلس ارجاع داده شود که اخیرا با قرائت جدیدی از اختیارات بسیار گسترده شورای عالی اداری مواجه هستیم که نه تنها قوانین مجلس را مخدوش و نقض می کند بلکه حتی قانون برنامه 5 ساله را نیز اصلاح می کند.

شهبازخانی تصریح کرد: این درحالی است که هیچ طرح و لایحه ای در این موارد به مجلس ارائه نمی شود. وظیفه همگانی نمایندگان است که از حق قانونگذاری مجلس و قانون اساسی دفاع کنند. این حق قانونگذاری غیر قابل واگذاری است .

وی گفت: این طرح برای دفاع از کیان این مجلس و ذاتی ترین حق مجلس در قانونگذاری است. غیر از این عمل کنیم بدانید بخشی از حقوق مجلس را خلاق قانون اساسی بخشیده ایم و گمان نمی کنم مردم و نمایندگان آینده کشور از این حق طبیعی خود بگذرند.

نماینده ملایر خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی اداری در زمینه اصلاح ساختار است و در برخی مواقع باعث شده اختیارات وزراء کاهش یا افزایش پیدا کند بر اساس اصل 133 اختیارات وزراء توسط مجلس تعیین می شود و نمی شود با یک مصوبه اختیارات یک وزیر افزایش پیدا کند. شأن این کار شأن قانونگذار است ما به آن وزیر با آن اختیارات رای داده ایم.

وی گفت: اگر قرار است اختیارات وزیر کشور اضافه شود باید لایحه به مجلس آورده شود. درست است مسئولیت برنامه و بودجه و سازمان امور اداری با ریاست جمهوری است اما او می تواند این را به فرد دیگری ارجاع کند تا انجام شود اما حدود وظایف وزارتخانه دیگر را قانون مشخص می کند.

شهبازخانی تصریح کرد: معتقدم وظایف شورای عالی اداری باید در راه تحقق اهداف برنامه باشد . در فصل 12، 15 ماده داریم و شورای عالی اداری ملزم شده در راستای کوچک سازی لایحه آورد. دولت می تواند برای همه قوانین لایحه به مجلس آورد.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با یک فوریت طرح اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه با 136 رای موافق 38 رای مخالف و 11 رای ممتنع به این فوریت رای مثبت دادند.

بر این اساس در صورت تصویب نهایی هرگونه ادغام انحلال و تغییر ساختار و تشکیلات دستگاهها، موسسات و به طور کلی هر نهادی که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.