به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه کارگاه مدیریت سبز که در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) شهرستان فردیس برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله پایداری و رعایت توسعه آن در کشاورزی از مهم‌ترین اقداماتی است که در دستور کار وزارت کشاورزی قرار دارد.

وی در ادامه بابیان اینکه کارگاه دوروزه مدیریت سبز توسط دفتر محیط‌زیست باهدف بهبود وضعیت کشاورزی ک توسعه پایدار برگزار می‌شود، افزود: وزارت کشاورزی چهار هدف مهم کاهش فقر و افزایش کمیت تولیدات کشاورزی، افزایش کیفیت تولید و حفظ محیط‌زیست را پیگیری می‌کند.

شناسایی ۱۶۰۰ برند فرمول شیمیایی غیراستاندارد

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به لزوم کاهش آلاینده‌هایی محیط زیستی، تأکید کرد: باید محصولات کشاورزی به نحوی تولید شود که منابع پایدار برای نسل‌های بعد بماند و موجب تخریب محیط‌زیست نشود.

زند با اشاره به اینکه در کارگاه دوروزه مدیریت سبز می‌خواهیم اهداف وزارت کشاورزی و محیط‌زیست را به‌صورت جدی پیش ببریم، خاطرنشان کرد: مسئله کیفیت و بهبود اکوسیستم مهم‌ترین اهداف وزارت کشاورزی است.

وی از استانداردسازی ۹ هزار برند فرمول کود شیمیایی خبر داد و گفت: حدود ۱۶۰۰ برند فرمول شیمیایی استاندارد نبوده و از توزیع آن جلوگیری شده است.

۸۰۰ برند فرمول سم کشاورزی استانداردسازی شد

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین از استانداردسازی ۸۰۰ برند فرمول سم خبر داد و تأکید کرد: حدود ۱۰ درصد از این سم‌ها دارای کنترل کیفیت نبوده و از رده خارج‌شده و مطالعات بر روی برندهای سم و کود شیمیایی ادامه دارد.

زند بابیان اینکه حفاظت از اکوسیستم و افزایش بهره‌وری آب یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار وزارت کشاورزی است، خاطرنشان کرد: می‌خواهیم استفاده از اقلام کم آب بر برای کشت استفاده کنیم و این مهم یکی از برنامه‌های وزارت خانه کشاورزی است.

وی یکی دیگر از اهداف کارگاه مدیریت سبز را حفاظت از ذخایر آب‌وخاک اعلام کرد و گفت: این ذخایر از مهم‌ترین مباحث هستند که امید داریم بتوانیم در راستای تداوم آن‌ها اقدام کنیم.