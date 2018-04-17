به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پاپلی یزدی صبح سه شنبه در دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران و دومین همایش جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران اظهار کرد: بیرجند نه تنها در حال حاضر بلکه از گذشته یک شهر استراتژیک بوده است.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشاره به اینکه بیرجند مهمترین شهر شرق کشور بوده است، بیان کرد: یکی از مؤلفه‌های توسعه شهر بیرجند نیروی انسانی فعال آن بوده و سیاستمداران و دانشمندان فراوانی از این منطقه برخواسته و خدمت کرده‌اند.

پاپلی یزدی ادامه داد: در توسعه مهمترین مسئله تربیت نیروی انسانی است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی به ویژه دانشگاه بیرجند در این زمینه بسیار نقش آفرین هستند.

وی افزود: از دیدگاه برخی آموزش اساس توسعه است در حالی فرهنگ و نیروی انسانی زیر بنای توسعه می‌باشد و آرمان و اعتقاد است که به انسان‌ها عزم جدی برای کار و تلاش جهت توسعه و پیشرفت می‌دهد.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشاره به ظرفیت مهم معادن در خراسان‌جنوبی برای رشد و توسعه اقتصادی گفت: البته در برداشت از معادن باید نسل آینده و نیازهای آنان را نیز در نظر داشته باشیم و چگونگی برداشت از معادن بر اساس برنامه‌ریزی دقیق باشد.

پاپلی یزدی با اشاره به مشکل کمبود آب در خراسان‌جنوبی و شرق کشور اظهار کرد: از این جهت نباید به سمت صنایع آب بر برویم بلکه نیروی انسانی توانمند خراسان‌جنوبی می‌توانند این منطقه را تبدیل به یک قطب فناوری کنند.

لزوم کادرسازی در حوزه گردشگری شرق کشور

وی با بیان اینکه اشتغال مبتنی بر فناوری در اشتغال زایی باید مد نظر قرار گیرد، یادآور شد: علی‌رغم مزیت‌های فراوان خراسان‌جنوبی در محصولات کشاورزی و معاون باید گفت مهمترین سرمایه خراسان‌جنوبی نیروی انسانی توانمند است.

محمدرضا مجیدی، دبیرکل مجمع مجالس آسیایی نیز در این همایش اظهار کرد: شرق کشور مزیت مهمی در حوزه گردشگری دارد و امروزه صنعت گردشگری می‌تواند به نیازهای مردم در حوزه اشتغال پاسخ گوید.

وی بیان کرد: دانشگاه بیرجند این توانمندی را دارد که در حوزه کادرسازی برای توسعه صنعت گردشگری در شرق کشور فعال باشد.

دبیرکل مجمع مجالس آسیایی یادآور شد: اگر در حوزه صنعت گردشگری کادرسازی صورت گرفته و زیر ساخت‌ها آماده شود به آسانی می‌توان در سال حدود هزار فرصت شغلی برای جوانان منطقه شرق کشور فراهم کرد.