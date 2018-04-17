به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند در نخستین گردهمایی مدیران عامل شرکت‌های فناور در سال ۹۷ اظهار داشت: مجموعه پارک علم و فناوری یزد خدمات ارزشمندی در زمینه حمایت از فناوری و تولید در استان داشته است و برای ساختن افق روشن برای کشور باید از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب بیان کرد: علاوه بر جنبه تبلیغاتی این شعار، شرکت های دانش بنیان می توانند بهره برداری های مفیدی هم برای خود و هم برای آینده‌ کشور از این شعار داشته باشند.

زینی‌وند با بیان اینکه در حال حاضر گستردگی و دسترسی آزاد به محصولات حتی در کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند زیاد است، تصریح کرد: اگر قرار است حرف از توسعه بزنیم و افق کشور را روشن کنیم، باید از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: علت موفقیت تولید و صنعت در کشورهای موفق دنیا این است که قبل از تسهیلات، بازار فروش، تکنولوژی و موارد دیگر، به بحث آینده بینی و پیش بینی تولیدات اهمیت داده شده است.

زینی‌وند با بیان اینکه برای موفقیت در سطح جهانی باید کیفیت را بالا برده و قیمت را کاهش داد، گفت: این امر با کمک دانش، پژوهش و بررسی های علمی ممکن است و باید در دل پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های مستقر در آن اتفاق بیفتد.

وی عنوان کرد: برای اجرایی کردن این امر باید سرمایه و دانش در یک راستا قرار بگیرند تا بتوانیم شاهد اتفاق‌های خوب در حوزه تولید کشور باشیم.