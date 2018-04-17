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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

معاون استاندار یزد:

فروش و آینده‌نگری در تولید باید مورد توجه جدی قرار گیرد

فروش و آینده‌نگری در تولید باید مورد توجه جدی قرار گیرد

یزد ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد گفت: در بحث تولید موضوع فروش و آینده‌نگری برای تولیدات باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا تولید با مشکل مواجه نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند در نخستین گردهمایی مدیران عامل شرکت‌های فناور در سال ۹۷ اظهار داشت: مجموعه پارک علم و فناوری یزد خدمات ارزشمندی در زمینه حمایت از فناوری و تولید در استان داشته است و برای ساختن افق روشن برای کشور باید از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب بیان کرد: علاوه بر جنبه تبلیغاتی این شعار، شرکت های دانش بنیان می توانند بهره برداری های مفیدی هم برای خود و هم برای آینده‌ کشور از این شعار داشته باشند.

زینی‌وند با بیان اینکه در حال حاضر گستردگی و دسترسی آزاد به محصولات حتی در کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند زیاد است، تصریح کرد: اگر قرار است حرف از توسعه بزنیم و افق کشور را روشن کنیم، باید از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: علت موفقیت تولید و صنعت در کشورهای موفق دنیا این است که قبل از تسهیلات، بازار فروش، تکنولوژی و موارد دیگر، به بحث آینده بینی و پیش بینی تولیدات اهمیت داده شده است.

زینی‌وند با بیان اینکه برای موفقیت در سطح جهانی باید کیفیت را بالا برده و قیمت را کاهش داد، گفت: این امر با کمک دانش، پژوهش و بررسی های علمی ممکن است و باید در دل پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های مستقر در آن اتفاق بیفتد.

وی عنوان کرد: برای اجرایی کردن این امر باید سرمایه و دانش در یک راستا قرار بگیرند تا بتوانیم شاهد اتفاق‌های خوب در حوزه تولید کشور باشیم.

کد مطلب 4273412

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