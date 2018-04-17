«حمید حسام» از افتخارات فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیکبخت پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخاب حمید حسام نویسنده همدانی به عنوان چهره سال هنر انقلاب گفت: حمید حسام از افتخارات فرهنگی استان همدان و کشور است.

وی تاکید کرد: حمید حسام باید الگویی برای جوانان و فعالین فرهنگی کشور باشد چراکه وی دغدغه مند در حوزه فرهنگ تلاش می کند.

استاندار همدان گفت: حمید حسام در زمان دفاع مقدس تمام توان خود را برای دفاع از ارزش‌های انقلاب به کار گرفت و بعد از جنگ در حوزه فرهنگی و در زمینه تحقق آرمان های انقلاب و دفاع مقدس تلاش کرد و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت و خوش درخشید.

نیکبخت افزود: دفاع مقدس یکی از دوران های پر افتخار کشور ایران است و باید تمام تلاش خود را در زمینه ترویج فرهنگ دفاع مقدس بکار گیریم.