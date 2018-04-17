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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

فرماندار ارومیه:

پیشگیری از اعتیاد به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد

پیشگیری از اعتیاد به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد

ارومیه – فرماندار ارومیه گفت: پیشگیری از اعتیاد به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسن خانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهارداشت: اداره بهزیستی در مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد نقش چشمگیری دارد.

وی با بیان اینکه دولت همواره بر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر تاکید ویژه دارد اضافه کرد: ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد در سال جاری به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

فرماندار ارومیه با اشاره به اینکه از ظرفیت تمامی دستگاه ها برای بهبود و ساماندهی وضعیت کمپ های ترک اعتیاد استفاده خواهد شد افزود: جمع آوری معتادان متجاهر که در کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی موثر است، به صورت مستمر پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه پیگیری اشتغال معتادان پاک شده و تامین نیازها و ساماندهی معتادان فاقد سرپناه ضروری است گفت: شناسایی نقاط آلوده شهرستان به مواد مخدر در راستای مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد، به صورت جدی دنبال می شود.

فرماندار ارومیه با تاکید بر اینکه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد استفاده خواهد شد اضافه کرد: موضوع پیشگیری از اعتیاد به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد.

حسن خانی در ادامه گفت: مراکز آموزشی چون آموزش و پرورش و دانشگاهها در پیشگیری از اعتیاد نقش کلیدی دارند.

کد مطلب 4273462

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