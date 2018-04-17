به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسن خانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اظهارداشت: اداره بهزیستی در مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد نقش چشمگیری دارد.

وی با بیان اینکه دولت همواره بر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر تاکید ویژه دارد اضافه کرد: ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد در سال جاری به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

فرماندار ارومیه با اشاره به اینکه از ظرفیت تمامی دستگاه ها برای بهبود و ساماندهی وضعیت کمپ های ترک اعتیاد استفاده خواهد شد افزود: جمع آوری معتادان متجاهر که در کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی موثر است، به صورت مستمر پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه پیگیری اشتغال معتادان پاک شده و تامین نیازها و ساماندهی معتادان فاقد سرپناه ضروری است گفت: شناسایی نقاط آلوده شهرستان به مواد مخدر در راستای مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد، به صورت جدی دنبال می شود.

فرماندار ارومیه با تاکید بر اینکه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد استفاده خواهد شد اضافه کرد: موضوع پیشگیری از اعتیاد به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد.

حسن خانی در ادامه گفت: مراکز آموزشی چون آموزش و پرورش و دانشگاهها در پیشگیری از اعتیاد نقش کلیدی دارند.