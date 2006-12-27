مجلس محل تجلی آراء و نظرات قشرهای مختلف مردم است/ خانه ملت نباید به نخبگان منحصر شود

رسول منتجب نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود: شروط جدید نمایندگی مجلس برای نهادها و ارگانهایی که وجهه مردمی ندارد مانند، وزارتخانه ها، نهادهای انقلابی و دولتی خوب است، چرا که مجلس شورای اسلامی متعلق به فرد فرد ملت است.

وی با اشاره به برخی مواد قانون اساسی گفت: در قانون آمده، هرچند یک نماینده از حوزه انتخابیه خاصی انتخاب می شود، اما نماینده کل ملت است از این رو باید سطوح مختلفی که دارای تخصصهای متفاوتی هستند در مجلس حضور داشته باشند.

قائم مقام حزب اعتمادملی ادامه داد: نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند باید به گونه ای از سطوح مختلف قشری و فکری باشند که کشاورزان، کارگران، کارمندان، زنان، مردان و اقلیت های دینی بدانند که از جنس خودشان نمایندگانی در مجلس حضور دارند.

منتجب نیا خاطرنشان کرد: چنانچه بخواهیم نمایندگی مجلس را به سطح خاصی مثلا فوق لیسانس اختصاص دهیم به این ترتیب خانه ملت را به نخبگان منحصر کرده و بخش عمده ای از مردم را کنار زده و محروم کرده ایم و از دیگر سو اگر 5 سال سابقه تجربه مدیریتی را نیز به آن بیفزاییم باز هم کلیه نیروهای فکری اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی که موفق نشده اند این تجربه را در کارنامه خود بگنجانند نیز از نمایندگی مردم محروم خواهند شد و با این اوصاف مجلس شورای اسلامی به جمعی از نخبگان که دارای تجربه مدیریتی هستند تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مصوبه تضییع و محروم کردن اکثریت جامعه از حضور در مجلس است، گفت: چنین مجلسی دیگر نمی تواند مردمی باشد لذا بهتر است مجلس را به حالت مردمی خود بگذاریم چراکه تنها مرکزی است که مردم در آن حضور دارند و کاری نکنیم که این هم از دست مردم خارج شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در خاتمه اظهار داشت: بهتر است مجلس نخبگان را در قالب شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی که نخبگان مجربی در آن هستند، ببینیم.