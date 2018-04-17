سند جامع مدیریت بحران شهر تهران امسال نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی درباره مهم ترین اقدامات این سازمان در سال ۹۶ گفت: برجسته ترین فعالیت های سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران در سال گذشته، اقداماتی بود که در بخش کاهش ریسک انجام گرفت که از جمله می توان عملیاتی کردن سامانه های هشدار سریع و سامانه های تخمین خسارت را به عنوان مهم ترین دستاوردهای حوزه مدیریت ریسک نام برد.

وی افزود: از دیگر دستاوردهای این سازمان در سال ۹۶، می توان به برنامه ریزی برای تاب آوری شهری، تهیه سند کاهش مخاطرات تا سطح محلات، تهیه نقشه تخلیه امن اضطراری محلات و ساخت ربات زندگی با زلزله نیز اشاره کرد.



رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به این که در سال ۹۶ در این سازمان اتفاق دیگری نیز در حوزه انتصابات مدیران سازمان رخ داد، تصریح کرد: سازمان مدیریت بجران به عنوان یک نهاد پیش رو در زمینه های علمی، از این پس به طور کامل و همه جانبه، مبنای اقداماتش را بر ارزیابی عملکرد مدیران خود قرار داده است.



صادقی از نهایی کردن سند جامع مدیریت بحران شهر تهران در سال جدید خبر داد و در توضیح آن گفت: از چند روز پیش از تحویل سال با تمام قوا نیروی خود را به این مسیر هدایت کردیم و امیدواریم تا پایان امسال سند جامعی را نهایی کرده باشیم که با رویکرد چند مخاطره ای، مبنای تمامی فعالیت های دستگاه های دخیل در حوزه مدیریت بحران باشد.



وی یکی دیگر از برنامه های این سازمان در سال جاری را کار بر روی ارتباطات پایدار در زمان بحران دانست و در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت این اقدام بیشتر از آن است که به توان تصور کرد، چراکه به نتیجه رساندن آن کمک می کند تا در زمان بحران هیچ نگرانی بابت ارتباطات بین دستگاه ها از یک سو و ارتباط با مردم از سوی دیگر وجود نداشته باشد.