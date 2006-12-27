برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعضای شورای مرکزی انتخاب شده اند اما دو نفر آخر که باید جهت حضور در شورای مرکزی حائز 35 درصد آراء دانشجویان شوند، هنوز این شرط را به دست نیاورده اند بنابراین تصمیم به بازشماری آراء وجود دارد تا شاید حد نصاب برای این 2 نفر حاصل شود.

سعیدی اضافه کرد: گزارش برگزاری انتخابات به هیئت نظارت ارائه شده است.

این فعال دانشجویی در خصوص تطبیق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با آخرین قوانین گفت: اعضا در خصوص التزام به قانون اساسی تعهد داده اند.