به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های جمعه‌های پردیس کتاب به نقد و بررسی کتاب «فلسفه زندگی» در روز جمعه ۳۱ فروردین ماه اختصاص دارد.

در این نشست میثم محمدامینی مترجم کتاب، محمدحسن اشرف و علی کاظمیان حضور دارند و درباره کتاب سخنرانی می‌کنند. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح به نشانی پردیس کتاب مشهد، سه راه ادبیات، بین ابن‌سینای ۴ و ۶ مراجعه کنند.



کتاب «فلسفه‌ زندگی: تأملاتی در باب حیات، معنا و اخلاق» نوشته‌ کریستوفر همیلتن با ترجمه‌ میثم محمدامینی به همت فرهنگ نشر نو منتشر شده است. این کتاب مجموعه‌ای است از چند جستار یا مقاله‌ فلسفی که مطابق تقسیم‌بندی رایج در حوزه‌ «فلسفه‌ اخلاق» قرار می‌گیرد.



جستارهایی درباره‌ تولد و مرگ، فضیلت و شکوفایی انسان، اخلاق و منش، صدق و واقعیت، دانایی، نسبی‌گرایی، پوچی و سرنوشت، اخلاق و زندگی، نیاز به خواب، ترس از مرگ و رابطه‌ جنسی است که از دیدگاه فلسفه‌ اخلاق تحلیل و بررسی شده است.