میراث موسیقی اهواز باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی پیش از ظهر امروز با حضور در منزل سید خلف موسوی از نوازندگان فقید موسیقی اصیل اهواز، درگذشت وی را ضربه ای به جامعه میراثی و هنری استان خواند و با اشاره به اهمیت حفظ میراث معنوی برای جامعه، هنرمندان را نیازمند نگاه و توجه ویژه دانست و بر کمک به جامعه هنری استان به ویژه هنر و میراث معنوی اهواز قول مساعد داد.

ایزدی گفت: میراث موسیقی اهواز به عنوان یکی از شاخصه های هنری و فرهنگی این شهرستان باید مورد توجه قرار گیرد.

در این دیدار برادران، فرزندان و دوستان مرحوم ابوسعد ضمن قدردانی از حضور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معرفی ویژگی های هنری و شخصیتی مرحوم ابوسعد، خواستار توجه ویژه مدیر کل به وضعیت میراث موسیقی اهواز، وضعیت کاری و معیشتی هنرمندان شدند.

همچنین در این جلسه محمود مشهودی نیز از پژوهشگران موسیقی نواحی توضیحاتی را در خصوص مقام و نغمات اهوازی را ارائه داد. قاسم منصور آل کثیر از فعالان میراث فرهنگی استان نیز ضمن تشکر از حضور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواستار ضبط و ثبت موسیقی اصیل اهوازی به عنوان یکی از میراث های غنی استان شد.

به گزارش مهر، ابوسعد سید خلف موسوی فرزند جابر متولد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۲ در منطقه ملاشیه اهواز است. سید خلف داری مدرک دیپلم و دو فرزند پسر و دو دختر داشت که در فروردین ۹۷ به دلیل سکته قبلی فوت کرد.

سید خلف در چند حوزه تخصص داشت. او نوازنده ویولون، سنتور و تمپو بود. در کنار نوازندگی، خوانندگی، شاعری و آهنگسازی را نیز در کارنامه ی هنری خود دارد، به عبارتی یک هنرمند همه فن حریف بود. وی نوازنده‌ای صاحب سبک بود که به باور اهالی موسیقی توانست زیباترین صدا را از سازهایش بیافریند.



