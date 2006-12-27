افغانستان خواستار مقابله واقعی پاکستان با تروریسم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالق احمد یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : "بهتر است پاکستان یک اقدام واقعی انجام دهد و به اصل مطلب بپردازد؛ ما باید به روشی واقعی با تروریستها مقابله کنیم ".



وی افزود:" (احداث) حصار و مین گذاری مرز نه سودمند است نه عملی " .



وی بدون ارائه تدابیر جایگزین برای توقف عبور و مرور تروریستها در مرز بین افغانستان و پاکستان گفت : ما مخالف تصمیم پاکستان هستیم ؛ مشکل، موضوع مرز نیست .



ریاض محمد خان معاون وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته دریک کنفرانس خبری اعلام کرد: به ارتش پاکستان دستور داده شده است الگوهایی را برای احداث گزینشی حصار و مین گذاری در مرز ایجاد کنند.



وی افزود : این تدابیر، مکمل تدابیری خواهد بود که تا کنون برای جلوگیری از فعالیت شبه نظامیان از پاکستان به داخل خاک افغانستان اجرا می شود .



افغانستان بارها پاکستان رامتهم کرده اند که در جلوگیری از ورود شبه نظامیان طرفدار طالبان به داخل خاک افغانستان برای حمله به نظامیان خارجی سهل انگاری می کنند و اسلام آباد نیز چنین اتهاماتی را ردکرده است .



از سویی، مقامهای افغانستان روز گذشته اعلام کردند که یک تبعه پاکستانی را به اتهام در اختیار گذاشتن عاملان انفجارهای انتحاری به طالبان در استان پکتیا دستگیر کردند .



بنابر گزارش دیگری از خبرگزاری فرانسه، روزگذشته انفجار یک خود روی بمب گذاری شده در بیرون فرودگاه شهر پیشاور واقع در شمال غربی پاکستان یک تن کشته و دو تن دیگر مجروح شدند .

کد مطلب 427349