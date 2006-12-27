برگزاری 370 جشن "میهمانی محله" در محلات تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی رفاهی شهرداری تهران گفت: به مناسبت هفته ولایت ستاد بزرگداشت این هفته با عنوان ستاد غدیر در مناطق ، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران تشکیل شد.

مهرداد حاجی خانی با اشاره به برنامه های مختلف این ایام افزود: چهره آرایی ، آراستگی و آذین بندی میادین اصلی هر منطقه و و سر در ساختمان اصلی مناطق ، سازمان ها و شرکت های تابعه در طول هفته ولایت توسط سازمان زیبا سازی انجام می شود.

وی در ادامه گفت: نمایش احادیث و پیام های تبریک از طریق مونیتورینگ شهری ، تزیین پل ها و ساختمان های تازه افتتاح شده در هر یک از مناطق 22 گانه نیز با همکاری سازمان زیبا سازی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خدمات اجتماعی رفاهی شهرداری تهران افزود: همایش بزرگ سادات با همکاری مهدیه تهران ، راه اندازی 22 ایستگاه صلواتی مقابل ساختمان های مناطق شهرداری و پذیرایی از مراجعین به شهرداری با چای و شیرینی در طول هفته و ذکر احایث در سربرگ مکاتبات اداری در این مدت از دیگر برنامه هایی است که به مناسبت هفته ولایت اجرا می شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه های ویژه در محلات مختلف تهران گقت: 370جشن با عنوان جشن میهمانی محله در 370 محله تهران برگزار می شود که سادات ، نمازگزاران و معتمدین محلات به میهمانی هم در مساجد می روند ، همچنین شناسایی و تکریم سادات بی سرپرست هر منطقه با همکاری اداره آموزش و پرورش ، کمیته امداد ( ره )، اداره بهزیستی و اهدای هدایای غیر نقدی به ارزش 400 هزار ریال که به صورت سبد کلاهای خانوار برای آنان ارسال می شود از دیگر برنامه های این مدت است .

حاجی خانی در ادامه اظهار کرد: برگزاری مسابقه بزرگ فرهنگی هنری با عنوان "نگارش چهل حدیث " با مشارکت ستاد غدیر استان تهران و مناطق 22 گانه که شامل مسابقه خوشنویسی ، مینیاتور ، تذهیب و نقاشی است ، به همراه دوره خوانی نهج الفصاحه ، دررالحکم ، غررالحکم و مراسم مولود خوانی در خانه های قرآن مناطق ویژه بانوان نیز طی این هفته برپا می شود.

وی در مورد سایر برنامه هایی که در این مدت اجرا می شود گفت: راه اندازی نمایشگاه و فروشگاه کتاب و محصولات هنری با محوریت قرآن ، عترت و هنر اسلامی در مراکز تحت پوشش شهرداری ، فراخوان عمومی رفت و روب و پاکیزگی معابر عمومی ، کوچه ها و نماهای بیرونی منازل در روز قبل از هفته ولایت از طریق صدا و سیما از دیگر برنامه های این مدت است.

حاجی خانی با اشاره به افتتاح برخی پروژه ها در طول این مدت افزود: برخی از این پروژه ها مانند مجموعه سینمایی تماشا در صورت وجود مرکزی برای افتتاح و بهره برداری و یا کلنگ زنی و نامگذاری در خصوص اجرای مراسم مرتبط در مناطق 22 گانه نیز انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: اجرای متمرکز نمایش های آیینی قربان تا غدیر برای اولین بار ، مانند شبیه خوانی ، مناجات خوانی ، فضایل خوانی و سرنا نوازی نیزدر جشنواره ای از کل کشور که در تهران برگزار می شود اجرا خواهد شد.

حاجی خانی با اشاره به جشن بزرگ غدیر تصریح کرد: مصلای بزرگ تهران نیز روز عید غدیر برنامه های فرهنگی را به طور همزمان در کنار اجرای برنامه های اصلی از ساعت 15 تا 18 برپا می کند.

وی در ادامه گفت: در طول برگزاری این جشن ها مناطق 22 گانه ، شرکت مترو ، شرکت واحد اتوبوسرانی ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری ، بنیاد بین المللی غدیر و نیروی انتظلمی تهران بزرگ حضوری فعال خواهند داشت و در برگزاری جشنی با شکوه مشارکت خواهند کرد.