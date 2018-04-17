رئیس جدید مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال وبختیاری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جهانبازی ظهر سه شنبه طی مراسمی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در این مراسم اظهار داشت: تحقیقات علمی در بخش کشاورزی زیربنای توسعه بخش کشاورزی است.

سام مردانی تاکید کرد: توسعه بخش کشاورزی نیازمند توجه به بخش علمی و انجام پژوهش های مختلف است.

وی بیان کرد: کشاورزی از مهمترین ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری است که فرصت های توسعه ای بسیاری دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:مطالعات علمی در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری باید افزایش یابد تا زمینه توسعه بیشتر این بخش فراهم شود.

در این مراسم از زحمات محمدعلی طالبی رئیس سابق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری قدردانی شد.