زمان بازگشت چند استقلالی به تهران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی دروازه بان آبی پوشان و فرشید اسماعیلی به همراه نصرالله عبداللهی سرپرست این تیم، محمد حسین زرندی مدیر روابط عمومی و حسین امانتی به دلیل تغییر در برنامه بازگشت آبی پوشان به تهران از کاروان این تیم جدا شده و به ناچار از کویت ابتدا دبی رفته و از دبی به تهران باز می گردند. این در حالی است که سایر اعضای باشگاه استقلال که در کویت به سر می برند به صورت مستقیم از کویت به تهران باز می گردند.

تیم فوتبال استقلال در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته در کویت به دیدار الهلال عربستان رفت و موفق شد این تیم را با تک گل وریا غفوری با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.