به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، شیخ «محی الدین عفیفی»، دبیر کل مجمع پژوهشهای اسلامی الازهر مصر گفت: بُعد اصلی موضوع قدس بُعد دینی آن است و صهیونیستها از این مسیر برای اشغال قدس حرکت می کنند.

وی در مقاله ای با عنوان «بُعد دینی در موضوع قدس» که در مجله الازهر در شماره امروز سه شنبه منتشر شد، آورده است: صهیونیستها موفق شده اند که کشورهای عربی و اسلامی را در جنگها و مشکلاتی که آنرا طراحی کرده اند، گرفتار سازند تا خارج از آن فکر نکنند. صهیونیستها هر کشوری را سرگرم مشکلات داخلی و منطقه ای کرده اند مشابه آنچه در انقلاب هایی که سبب تباه شدن برخی کشورهای عربی در آنچه به بهار عربی موسوم است، رخ داد.

عفیفی بیان کرد: کشمکش با صهیونیستها کشمکشی دینی و تمدنی است.

وی با اشاره به آنچه از سوی صهیونیستها تحت عنوان عادی سازی فرهنگی و تفکری رخ می دهد اعلام کرد: این با هدف تاثیرگذاری بر مسلمانان است تا دشمنان دوست تلقی شوند و تفکر اعراب و مسلمانان را به نفع صهیونیستها جهت دهی کنند.

دبیر کل مجمع پژوهشهای اسلامی الازهر مصر با اشاره به تلاش صهیونیستها برای از بین بردن هویت عربی و اسلامی قدس و یهودی سازی آن افزود: صهیونیستها از مبحث دینی صهیونیستی برای بسیج صفوف خود ضد اعراب و مسلمانان استفاده می کنند و بر بحث آموزشی تمرکز کرده اند و این در کتاب خاورمیانه جدید پرز که قدرت در دهه های آتی در دانشگاههاست و نه پادگانها، مطرح شده است.

عفیفی خواستار حمایت از هویت عربی-اسلامی و مطالعه تاریخ قدس و ضرورت فهم ارزش زمان و خطرناک بودن آن در تعامل با این موضوع شد و اینکه دلایل از دست رفتن قدس و چگونگی به دست آوردن آن شناخته شود.