توسعه کشاورزی نیازمند پژوهش و تحقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین بصام ظهر سه شنبه در مراسم معارفه رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اشتغالزا در سطح کشور به شمار می کرد، بیان کرد: باید با بهره گیری از روش های نوین در بخش کشاورزی اشتغال پایدار این بخش حفظ شود.

وی بیان کرد:توانمندی های بسیاری در بخش کشاورزی وجود دارد که این بخش باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

معاون آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور ادامه داد: کاهش بارش ها در سطح کشور از مهمترین مشکلات در بخش کشاورزی به شمار می رود که باید تحقیقات علمی و استفاده از روش های نوین در توسعه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

آموزش بهره برداران بخش کشاورزی در سطح کشور ضروری است

معاون آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور تاکید کرد: تعامل بیشتر بخش تحقیقات کشاورزی با بخش کشت، داشت و برداشت زمینه ساز ارتقای بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: آموزش بهره برداران بخش کشاورزی در سطح کشور ضروری است.

معاون آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با اشاره به اینکه اموزش بهره برداران زمینه ساز افزایش تولیدات بخش کشاورزی است، اظهار داشت: آموزش بهره برداران از خسارت های بخش کشاورزی جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: ۸۳ مرکز آموزش کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور فعالیت می کنند.

وی تاکید کرد: ۱۸ مرکز آموزش تحقیقات کشاورزی در سطح کشور فعالیت می کنند.

معاون آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: بیش از ۱۳ هزار دانشجو در مراکز آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در حال تحصیل هستند.