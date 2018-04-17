به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، امید صالح سخنگوی وزارت ترابری اقلیم کردستان عراق به از سرگیری پروازها میان اربیل و تهران از هفته آینده خبر داد.

وی از آمادگی برخی کشورها برای اقدام مشابه خبر داد و افزود: برخی از کشورهای دنیا قصد از سرگیری پروازها به اقلیم کردستان را دارند و آمادگی در این زمینه را دارند.

صالح تاکید کرد: پایان هفته آینده شاهد از سرگیری پروازها میان فرودگاه اربیل و تهران خواهیم بود.

پس از رفع تعلیقی که دولت مرکزی عراق بر پروازهای فرودگاههای اقلیم کردستان عراق اعمال کرد، امارات و اردن پروازها به اقلیم را از سرگرفته اند.