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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

معاون معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال و بختیاری :

۵۰۰۰ تن خاک نسوز در چهارمحال وبختیاری استخراج شد

۵۰۰۰ تن خاک نسوز در چهارمحال وبختیاری استخراج شد

شهرکرد- معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال و بختیاری گفت: پنج هزار تن خاک نسوز در چهارمحال وبختیاری استخراج شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، بهزاد ابراهیمی با اشاره به استخراج بوکسیت وآرژیلیت از این معدن دردوشیفت کاری، افزود: مطابق استانداردهای جهانی معادن زیر زمینی پس ازچندسال تولید و استخراج، برای جلوگیری ازریزش وفرو نشست ها ایمن سازی می شوند.

وی گفت:آماده سازی وایمن سازی معدن شهید نیلچیان در چند مرحله ازجمله پیشروی، باطله برداری، پاکسازی تونل های قدیمی، حفظ ایمنی درتونل های قدیمی وکارگاه های استخراجی به مدت ۱۸ ماه انجام شد.

ابراهیمی گفت: معدن شهیدنیلچیان باحفاری۳۱ حلقه چاه به طول پنج هزار متر در محدوده ای به وسعت ۲۰۰ هکتار واقع شده که از نظر نوع، کیفیت و مرغوبیت تولید به عنوان بهترین معدن خاک نسوز ایران مطرح است.

وی افزود: مواد استخراج شده از معدن شهید نیلچیان شامل دو نوع خاک نسوز به نام های آرژیلیت و بوکسیت با عیار ۶۷ تا ۷۶ درصد است که در ایران و خاورمیانه از نظر عیار و حجم ذخیره بی نظیر است.

کد مطلب 4273677

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