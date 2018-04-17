تمهیدات ویژه ترافیکی روز ارتش در مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حاجی زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی در مشهد اجرا می شود.

وی افزود: در اجرای طرح محدودیت های ترافیکی روز ۲۹ فروردین در طول خیابان خرمشهر از سمت میدان امام خمینی(ره) - طول خیابان جمهوری اسلامی، از سمت تقاطع کوشش - طول خیابان امام رضا(ع)،از سمت ترمینال از آخرین خیابان منتهی به سمت میدان ۱۵ خرداد و طول بلوار امام رضا(ع) به سمت میدان ۱۵ خرداد تا میدان بسیج، در طول خیابان فدائیان اسلام از آخرین خیابان منتهی به میدان بسیج و طول خیابان بهار از آخرین دوربرگردان به سمت میدان بسیج از ساعت ۲۲ روز بیست و هشتم فروردین ماه محدودیت فرعی های این منطقه به اجرا در می آید.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: همچنین از ساعت ۲۴ روز بیست و هشتم فروردین پاکسازی طول مسیرهای اعلامی انجام و از ساعت ۶ صبح روز بیست و نهم فروردین، محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه اعم از موتور سیکلت و خودرو تا زمان پایان مراسم رژه اعمال خواهد شد.