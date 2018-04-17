به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از تبلیغات اسلامی استان زنجان، حجتالاسلام مسعود صفییاری در جلسه ستاد شئون ساماندهی مناسبتهای دینی با اشاره به فضیلت ماه شعبان و لزوم استفاده از فرصتها در این ماه پر خیر و برکت اظهار کرد: امروزه اهمیت ایجاد نشاط در جامعه بر کسی پوشیده نیست.
وی با اشاره به اینکه ماه شعبان بهترین فرصت برای تقویت نشاط مومنانه در جامعه است، گفت: دعای عهد و مناجات شعبانیه دارای معارف والای معرفتی و عرفانی است که باید در این زمینه دستگاهها در استفاده از دعا همت مضاعف داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر لزوم اهتمام ویژه دستگاهها برای ایجاد نشاط مومنانه در جامعه گفت: لازم است شهرداری مبلمان شهری زنجان را در این ایام متناسب با اعیاد شعبانیه انجام دهد.
صفییاری با اشاره به جایگاه معنوی بالای استان زنجان بیان کرد: این جایگاه به دلیل برپایی عزاداری عظیم و با شکوه زنجانیها در ایام محرم است.
وی با اشاره به اینکه هیإت مذهبی باید همچون ایام محرم نسبت به برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان اقدام کنند، گفت: امیدواریم با حضور باشکوه در این جشنها با حضور گسترده و باشکوه مردم بار دیگر پیام مهدویت از زنجان به کشور و حتی جهان مخابره شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در برخی از موارد جوانان گاهی ناخواسته به سمت نشاطهای کاذب میروند، گفت: نشاطهایی که هیچ گاه آنها را سیر نمیکند و بالعکس زودگذر و افسرده کننده هستند و این در حالی است که اسلام ناب محمدی فرصتها و زمینههای بسیاری را برای شادی جوانان فراهم کرده است.
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