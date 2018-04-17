به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی رنجبر ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس بیمارستان‌های اصفهان اظهار داشت: بدنبال راه اندازی اتوماسیون عملیاتی فوریت های پزشکی تمامی امدادخواهان دارای پرونده الکترونیکی می شوند.

وی بیان داشت: این اقدام در راستای ایجاد آمادگی در مراکز درمانی برای پذیرش بیمار با روش جدید صورت گرفته است.

مسئول کنترل کیفیت و بهبود روش‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد: با راه اندازی اتوماسیون عملیاتی فوریت های پزشکی شاهد ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس و افزایش رضایتمندی مردم خواهیم بود.

وی بیان داشت: مشخصات و شرح حال بیمار از لحظه حضور پرسنل اورژانس بر بالین وی در مراکز درمانی برای پزشک قابل مشاهده خواهد بود.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان نیز در این جلسه در خصوص راه اندازی اتوماسیون عملیاتی در حوزه اورژانس، گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان هفدهمین دانشگاه در سطح کشور، در تلاش است سامانه فرماندهی عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی موسوم به «اتوماسیون» را از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در این استان راه‌اندازی کند.

با اتوماسیون عملیاتی از دوباره کاری جلوگیری می شود

وی بیان داشت: نحوه عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان در زمینه دریافت امدادخواهی، ثبت مستندات و نظارت بر عملیات تاکنون به صورت دستی و زمان‌بر بود. در این سیستم، نظارت بر عملکرد واحدهای امدادی دشوار و مصرف کاغذ، زیاد بود اما با راه‌اندازی اتوماسیون جدید، تمام مشکلات ذکر شده، برطرف می‌شود.

غفور راستین اظهار داشت: در شرایط فعلی، گاهی مجبوریم اطلاعات دریافتی را چندین بار در برگه های مختلف یادداشت کنیم اما با سامانه جدید، از دوباره کاری جلوگیری شده، سرعت عمل و دقت افزایش و حجم کار کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه این سامانه قابلیت اتصال به سامانه HIS بیمارستانی را دارد بر تسریع فرآیند پذیرش بیمار در واحد تریاژ بیمارستان تاکید کرد.

امدادخواهی از اورژانس بدون نیاز به اعلام آدرس

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اظهار کرد: با اجرای اتوماسیون، پزشک بیمارستان از لحظه حضور تکنسین بر بالین بیمار، امکان مشاهده شرح حال و تمام مشخصات او را خواهد داشت لذا آمادگی بیمارستان برای پذیرش بیمار افزایش می‌یابد.

راستین افزود: برای این سامانه یک اپلیکشین شهروندی نیز طراحی شده که امدادخواه می‌تواند از طریق این اپلیکیشن با ۱۱۵ تماس بگیرد؛ از این طریق، نیازی به آدرس‌دهی نیست و آدرس امدادخواه بطور خودکار از طریق GPS برای واحد امدادی نمایش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی آمبولانس‌ها به این سامانه مجهز خواهند شد،‌ یادآور شد: این سامانه دارای دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است که سخت افزار آن، یک گوشی تلفن همراه با سیم کارتی با قابلیت انتقال دیتا بین اتاق فرمان، آمبولانس و بیمارستان است.