به گزارش خبر پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و الحاق موادی از آن را با قید یک فوریت در دستور کار خود قرار دادند.

موافقانی در توضیح دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این طرح و ضرورت یک فوریت آن، معتقد بودند که سوءاستفاده از دانش و تکنولوژی ارتباطات توسط تعداد معدودی بزهکار عفت عمومی را جریحه دار و آرامش خاطر بسیاری از خانواده ها را مخدوش کرده است و در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب و بازدارنده کیان بسیاری از خانواده ها در مخاطره و حرمت دختران و بانوان زیادی در معرض هتک قرار خواهد گرفت.

موافقان بر این باورند که با توجه به اینکه در قوانین جاری کشور مقررات بازدارنده و مجازات های متناسبی برای مرتکبین به تهیه ، تولید، تکثیر، انتشار و توزیع عکس ، فیلم ، CD و DVD و امثال آن که حاوی برنامه ها و صحنه های مستهجن از طریق اجبار غیر مادی مورد غفلت واقع شده است این طرح با قید فوریت ارائه می شود.

در صورت تصویب نهایی این طرح که امروز با 175 رای مثبت، 2 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر با قید یک فوریت مصوب شد تولید ، تکثیر، انتشار و توزیع آثار مستهجن از زن ایرانی از مصادیق افساد فی الارض است و عوامل اصلی تولید و تکثیر و انتشار و توزیع عمده به مجازات اعدام محکوم می شوند.