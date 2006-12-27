گردآوری دوره کامل چهل عنوان از روزنامه های سال های 1267 تا 1325 هجری قمری

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه های وقایع اتفاقیه در 4 مجلد ، دولت علیه ایران به انضمام روزنامه دولتی در 2 مجلد ، انجمن تبریز در 2 مجلد ، ایران در 5 مجلد ، تربیت در 3 مجلد ، ندای وطن در 2 مجلد ، پرورش در 1 مجلد ، حکمت در 3 مجلد و حبل المتین ( چاپ کلکته ) در 26 مجلد از جمله روزنامه هایی هستند که از این پس دوره کامل آنها در کتابخانه ملی و سایر کتابخانه های بزرگ کشور در دسترس پژوهشگران ، دانشجویان و سایر علاقه مندان خواهند بود .

همچنین بر اساس برنامه های آتی شورای ساماندهی میراث مطبوعات کشور دوره های کامل روزنامه های بین سالهای 1325 تا 1345 هجری قمری شامل روزنامه های صبح صادق ، اقیانوس ، آفتاب ، ایران نو ، شرق و ایران نیز گردآوری ودر اختیار کتابخانه های مهم کشور قرار خواهد گرفت .

شورای ساماندهی میراث مطبوعات ایران مستقر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، متشکل از مسئولین بخش های نشریات کتابخانه های بزرگ کشور می باشد که با هدف ساماندهی آرشیو مطبوعات کتابخانه های مهم کشور وزیرنظر سید فرید قاسمی ( پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران ) تشکیل شده است .