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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

امام جمعه اردبیل:

ارتش با ولایت‌مداری به مقتدر ترین نیروی نظامی دنیا تبدیل شده است

ارتش با ولایت‌مداری به مقتدر ترین نیروی نظامی دنیا تبدیل شده است

اردبیل – نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: امروز ارتش جمهوری اسلامی با برخورداری از ارزش‌های معنوی بویژه ولایت‌مداری به مقتدرترین نیروی نظامی دنیا تبدیل شده است.

به گزرش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی بعد از ظهر امروز در دیدار با فرماندهای تیپ ۴۰ ارتش مستقر در اردبیل افزود: ارزش‌های معنوی از جمله بصیرت و ولایتمداری، باور، تعصب ،عرق ملی و توان نظامی مهمترین ویژگی برجسته ارتش است.

وی این ویژگی ها را در بین ارتش های جهان بی‌نظیر توصیف کرد و با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح ایران تاکید کرد که اقتدار برگرفته از اتحاد و انسجام و گوش به فرمان رهبری بودن هم اکنون بزرگترین قدرت ارتش و سایر نیروهای مسلح است.

نماینده ولی فقیه در استان همین قدرت و اقتدار را خنثی کننده نقشه‌ها، توطئه ها و دسیسه های دشمنان عنوان کرد و ادامه داد: دشمن امروز با درک قدرت نظامی ایران دندان طمع تجاوز را کشیده است.

وی تصریح کرد: دشمنان قسم خورده کشورمان که هر لحظه به فکر توطئه و تجاوز هستند از توان نظامی ایران هراس دارند وهمین امر موجب شده تاکنون دست از پا خظا نکنند.

عاملی دلاوری و رشادت های نیروهای مسلح کشورمان را مثال زدنی دانست و امنیت کنونی کشور را مرهون این رشادت ها و از خودگذشتگی ها برشمرد.

وی ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلام فرصتی برای نشان دادن اقتدار و عظمت نیروهای مسلح و توان دفاعی کشور به تمام دنیا بویژه دشمنان دانست و یادآور شد: این اقتدار با دستیابی به پیشرفت های نظامی هر روز در حال افزایش است.

کد مطلب 4273813
محمد میرزایی ناطق

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