به گزرش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی بعد از ظهر امروز در دیدار با فرماندهای تیپ ۴۰ ارتش مستقر در اردبیل افزود: ارزش‌های معنوی از جمله بصیرت و ولایتمداری، باور، تعصب ،عرق ملی و توان نظامی مهمترین ویژگی برجسته ارتش است.

وی این ویژگی ها را در بین ارتش های جهان بی‌نظیر توصیف کرد و با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح ایران تاکید کرد که اقتدار برگرفته از اتحاد و انسجام و گوش به فرمان رهبری بودن هم اکنون بزرگترین قدرت ارتش و سایر نیروهای مسلح است.

نماینده ولی فقیه در استان همین قدرت و اقتدار را خنثی کننده نقشه‌ها، توطئه ها و دسیسه های دشمنان عنوان کرد و ادامه داد: دشمن امروز با درک قدرت نظامی ایران دندان طمع تجاوز را کشیده است.

وی تصریح کرد: دشمنان قسم خورده کشورمان که هر لحظه به فکر توطئه و تجاوز هستند از توان نظامی ایران هراس دارند وهمین امر موجب شده تاکنون دست از پا خظا نکنند.

عاملی دلاوری و رشادت های نیروهای مسلح کشورمان را مثال زدنی دانست و امنیت کنونی کشور را مرهون این رشادت ها و از خودگذشتگی ها برشمرد.

وی ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلام فرصتی برای نشان دادن اقتدار و عظمت نیروهای مسلح و توان دفاعی کشور به تمام دنیا بویژه دشمنان دانست و یادآور شد: این اقتدار با دستیابی به پیشرفت های نظامی هر روز در حال افزایش است.