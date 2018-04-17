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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۲۷

باحکم عبدالرضا دادبود؛

حسین تجری مسئول دفتر پیگیری های ویژه شهردار گرگان شد

حسین تجری مسئول دفتر پیگیری های ویژه شهردار گرگان شد

گرگان- حسین تجری با حکم عبدالرضا دادبود به عنوان مسئول دفتر پیگیری های ویژه شهردار گرگان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود، شهرداری گرگان با صدور حکمی، حسین تجری را به عنوان مسئول دفتر پیگیری های ویژه شهردار گرگان منصوب کرد.

وی در کارنامه خود عناوین مختلف از مدیر تعاون شهرستان علی آباد کتول، مدیر طرح و برنامه و همچنین مدیر تحقیقات و آموزش و ترویج اداره کل تعاون استان گلستان، عضویت در کمیته اعتباری صندوق تعاون شهرستان علی آباد کتول را برعهده داشته است.

تجری که دانشجوی دکتری خط‌مش گذاری و مدرس دانشگاه هم هست، پیش از این در شهرداری گرگان مدیرعامل سازمان تاکسی رانی بود.

کد مطلب 4273857

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