به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستای باغ بهشت از توابع بخش مرکزی که با حضور اعضای شورا و معتمدین روستا برگزار شد اظهار داشت: این خدمات شامل اجرای طرح هادی، بوستان روستایی و آسفالت رایگان است.

وی افزود: در سال گذشته ۵۰۰ میلیون ریال برای اجرای طرح هادی روستا مصوب شد واز محل قیر رایگان نیز سهمیه خوبی به این روستا اختصاص یافته است.

نادری از آسفالت چهار هزار و ۸۰۰ متر مربع طرح هادی در روستای باغ بهشت خبر داد و گفت: جمعا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی در این روستا هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه این روستا بر اساس آخرین سرشماری دارای ۲۱ خانوار و ۵۴ نفر جمعیت است، گفت: برای رفع مشکل روشنایی روستا اعتبار لازم تامین می شود.

فرماندار دشتی بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و برق تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت خشکسالی در کشور، استان و شهرستان ضرورت دارد مردم در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.

وی ادامه داد: اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان ظرف مدت یک هفته نواقصات روستا بررسی و نسبت به توزیع عادلانه آب اقدام کند.

نادری اضافه کرد: راه ورودی روستا توسط بنیاد مسکن در حال انجام است که بزودی تکمیل می شود.