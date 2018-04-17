رفع مشکلات واحدهای تولیدی از راهبردهای اقتصادی سال ۹۷ در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی امروز در جلسه ستاد اقتصادی مقاومتی گفت: ستاد سرمایه گذاری استان باید نسبت به رفع موانع ، صدور مجوزها و برداشتن مشکلات برای ورود سرمایه گذاران در استان اقدام کنند.

وی افزود: راهبرد دیگر استان جذب تسهیلات اشتغال زایی است که در این حوزه نیز با توجه به ابلاغ مابقی تسهیلات اشتغال فراگیر و توسعه روستایی نسبت به ساماندهی طرح های اشتغال زایی اقدام کرده و در صورت ایجاد مشکل و مانع آن را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع کند.

استاندار ایلام رفع مشکلات واحدهای تولیدی راکد یا نیمه فعال و کارگاهایی که پیشرفت فیزکی بالای ۶۰ درصد دارند را اولویت کاری سال جاری اعلام کرد و گفت: این سه راهبرد اساسی استان در بحث اقتصادی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: برخی از واحدهای تولیدی که از امکانات دولتی نظیر وام، زمین و امتیازات مختلف با وجود شرایط سخت استفاده می کنند نمی توانند از هدف اصلی خود خارج شود و هر لحظه اعلام انصراف کنند که در این صورت باید دستگاه های نظارتی و قضایی با آن برخورد کنند ، به عنوان مثال همین کشتارگاه ایوان مسئولان نسبت به رفع مشکلات این واحد اقدام کنند و نمی تواند هر لحظه اعلام انصراف کند چرا که منابع و امکانات دولت را مورد استفاده قرار داده است و باید پاسخگو باشد.

سلیمانی دشتکی تأکید کرد: مدیران کلمه نه از ادبیات مدیریتی خود بردارند و با دیدگاه مثبت به مشکلات مردم نگاه کنند و در صورت مشکلات قانونی توضیحات لازم را ارائه دهند.

وی با تأکید بر عنوان سال تصریح کرد: امسال سال حمایت از کالای ایرانی و همه ما موظفیم از این الگو حمایت کنیم و ذیحسابان تحت هیج شرایطی کالای خارجی که در تولید داخلی دارد را برای دستگاهها خرید نکنند و دستگاه های عمرانی و زیرساختی برای اجرای پروژه های عمرانی خود از کالاهای تولید داخل استان استفاده کنند.